Теперь открыть Общество с ограниченной ответственность (ООО) можно в режиме онлайн, через портал "Дія". В Министерстве цифровой трансформации заявляют, что процедура осуществляется в считанные секунды.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Несколько кликов и вы ООО", - сообщают в Минцифры.

Чтобы открыть ООО через портал нужно:

авторизоваться и выбрать услугу;

заполнить заявление на регистрацию ООО;

подписать заявление электронной подписью.

Система автоматически сформирует и пришлет заявление на регистрацию ООО. Если оно отвечает всем условиям, регистрация пройдет автоматически.

Напомним, появление в "Дие" этой услуги анонсировалось в середине июля. Тогда министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал запуск бета-тестирования.

Также мы писали, что в "Дие" появилась справка о доходах для физических лиц. Речь идет о справке о доходах, которая необходима для получения визы в отдельные государства мира, оформления кредита и получения субсидии.

Кроме того, рассказывали, как в "Дие" предпринимателям подать еДекларацию.