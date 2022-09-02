В Нацбанке Украины собираются уволить пенсионеров и заграничных удаленщиков. На днях председатель Национального банка Кирилл Шевченко провел в НБУ совещание, на котором пообещал серьёзные сокращения.

Об этом сообщили источники "Страны".

Из НБУ собираются увольнять людей двух категорий:

тех, кто достиг пенсионного возраста и должны уходить на покой;

тех, кто удаленно работает, находясь за границей с начала войны, и не собирается возвращаться.

У первой категории нет никаких шансов, и их точно попросят на выход. А вот удаленщикам дадут какое-то время на возвращение на Родину. Зная Шевченко, нацбанковцы уверены, что все это не пустые угрозы и что кадровое подразделение Нацбанка найдет возможность их уволить, если они не вернутся домой.

Поэтому в НБУ серьезный переполох, ведь никто не хочет потерять места с солидными окладами, особенно в военное время — в среднем 150-250 тысяч гривен в месяц. Как известно, в большинстве украинских банков после 24 февраля зарплаты сократили на 30-50%.

Источники "Страны" отметили, что сокращение расходов Нацбанка — рекомендация Совета НБУ.

Напомним, не так давно в Кабмине появился новый законопроект норм труда для украинских граждан. По словам главы одной из общественных организаций, в соответствии с этим законопроектом увольнять смогут без выплаты компенсаций, даже из-за длительной болезни. Нет исключений для матерей малолетних детей, которые сейчас законодательством хоть как-то защищены. Плюс дается отмашка на 12-часовой рабочий день и 360 сверхурочных часов в год. При этом премии за сверхурочные предлагается урезать впятеро.

Также "Страна" сообщала, что Кабмин готовит проект сокращения более половины госслужащих и почти половины министерств.