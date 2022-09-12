Украина освободила территорию, сопоставимую с Черновицкой областью - Минобороны
Украина освободила уже почти 6 тысяч квадратных километров своих территорий.
Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в Фейсбуке.
Для сравнения, площадь всей Черновицкой области - 8 096 кв. км.
Напомним, что сегодня ВСУ сообщили об освобождении сразу пяти населенных пунктов в Херсонской области. Украинская армия продвинулась на разных участках от четырех до нескольких десятков километров. Всего было освобождено около 500 квадратных километров территорий.
А губернатор Олег Синегубов вчера заявлял, что в Харьковской области освобождены более 40 населенных пунктов, но точное количество нельзя называть в интересах военной операции.
Война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.