Украина освободила уже почти 6 тысяч квадратных километров своих территорий.

Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в Фейсбуке.

Для сравнения, площадь всей Черновицкой области - 8 096 кв. км.

Напомним, что сегодня ВСУ сообщили об освобождении сразу пяти населенных пунктов в Херсонской области. Украинская армия продвинулась на разных участках от четырех до нескольких десятков километров. Всего было освобождено около 500 квадратных километров территорий.

А губернатор Олег Синегубов вчера заявлял, что в Харьковской области освобождены более 40 населенных пунктов, но точное количество нельзя называть в интересах военной операции.

Война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.