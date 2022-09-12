Появились фото из села Уды Богодуховского района Харьковской области, которое было освобождено еще в августе, но продолжает подвергаться обстрелам РФ.

Как заявляют местные власти, здесь не осталось ни одного целого дома.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что праздновать победу пока рано, ведь освобожденные территории еще необходимо защитить.

Война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.