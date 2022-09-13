Американская газета The New York Times уже писала, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области помогала готовить разведка США, а теперь сообщает новые подробности.

Участие американцев уже подтвердил замминистра обороны США по политическим вопросам Колин Кол.

"Мы проводили моделирование и некоторые теоретические тренинги. В результате этих упражнений выяснилось, что некоторые способы проведения контрнаступления с большей вероятностью были бы успешны, чем другие. Мы дали этот совет, а затем украинцы обдумали его и приняли свое решение", - заявил Кол.

Также, по информации собеседников издания, в разработке стратегии прорыва участвовали, в том числе, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава Комитета начальников штабов ВС Марк Милли.

Над планом работали несколько месяцев.

Изначально его разработкой занимались украинские военные по указанию Владимира Зеленского. Они предложили провести "широкое наступление" на юге, чтобы вернуть Херсон и отрезать Мариуполь, однако часть украинских военных и американских чиновников сочли, что это приведет к слишком большим потерям ВСУ.

Тогда украинское командование начало советоваться касательно своих планов с американскими и британскими сотрудниками разведки. В частности, Салливан несколько раз разговаривал с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

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Ранее мы подводили итоги 201-го дня войны. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Арестович заявил, что в украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов". Институт изучения войны сообщил, что это наступление ВСУ не положит конец войне, и она, вероятно, продлится до 2023 года.

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