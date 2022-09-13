Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не согласился с доводами США, которые не хотят признавать РФ государством-спонсором терроризма.

Об этом глава Министерства иностранных дел Украины заявил в интервью "РБК-Украина".

По словам Кулебы, США "не хотят, чтобы их друзья и союзники прежде всего в Европе, попали под вторичные американские санкции", и к тому же, согласно позиции США, РФ не подпадает под перечень критериев признания государства спонсором терроризма.

Министр иностранных дел Украины надеется, что позиция США по этому вопросу может измениться.

"То есть, при всем уважении, при всей признательности за всю помощь в этом конкретном вопросе мы считаем, что он должен быть решен положительно, и у нас есть аргументы в пользу этой позиции", - сказал Кулеба.

Напомним, ранее о том, РФ не нужно признавать государством-спонсором терроризма говорил президент США Джо Байден, Байден, а затем и Госдеп.

США не считают эффективным предложение внести Россию в упомянутый перечень.

Также сообщалось, что США опасаются, что признание РФ государством, поддерживающим терроризм, плохо скажется на зерновых соглашениях.

Признать РФ спонсором терроризма требует Украина и отдельные силы в Соединенных Штатах. Так, Владимир Зеленский не раз призывал юридически закрепить за Россией статус государства-террориста.