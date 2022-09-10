В Госдепартаменте США объяснили, почему Российскую Федерацию в Штатах не признают страной, спонсирующей терроризм.

Об этом рассказал глава Офиса по вопросам координации санкций Джим О’Брайен в комментарии "Укринформу".

Он заявил, что США хотят добиться стратегического поражения России, а не "вешать на нее тот или иной негативный ярлык".

"Все ярлыки, о которых говорят, отвлекают от сути. Россия в результате выйдет из этой войны, потерпев стратегическое поражение", - сказал О’Брайен.

По его словам, Россия должна потерпеть "окончательное стратегическое поражение", чтобы это вынудило ее прекратить войну против Украины.

Напомним, в Белом доме назвали окончательным решение не признавать Россию государством-террористом. США не считают эффективным предложение внести Россию в упомянутый перечень.

Также сообщалось, что США опасаются, что признание РФ государством, поддерживающим терроризм, плохо скажется на зерновых соглашениях.

Признать РФ спонсором терроризма требует Украина и отдельные силы в Соединенных Штатах. Так, Владимир Зеленский не раз призывал юридически закрепить за Россией статус государства-террориста.