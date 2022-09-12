Владимир Зеленский заявил, что Украина не сможет победить Россию без США.

Об этом он сказал в интервью CNN.

Зеленский высказал надежду, что двухпартийная поддержка Украины в Штатах сохранится, несмотря на периодические заявления о том, что у республиканцев меньше заинтересованности в этом.

"Они (США - Ред.) лидеры по объемам поддержки Украины. Без них нам вернуть свою землю не удастся. Я это понимаю", - сказал Зеленский.

Ранее The New York Times писала, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области помогала готовить разведка США.

Также стало известно, что США готовили украинских ракетчиков, которые подбили "Гарпуном" российские военные корабли.

Война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.