США готовили украинских ракетчиков, которые потопили российские военные корабли.

Об этом сообщает издание Defense One со ссылкой на представителя Пентагона Уильяма Ла Планте, который в американском оборонном ведомстве курирует закупки оружия.



По словам Ла Планте, украинцы использовали модифицированные ракеты "Гарпун", чтобы наносить удары по российским кораблям. Как сказано в публикации, эти ракеты были сняты с военного корабля и установлены на грузовик.



Чиновник уточнил, что противокорабельные ракеты "Гарпун" производства Boeing, использованные при нанесении удара, передала украинцам одна из стран - союзниц США. При этом Ла Планте не сказал, о каком именно государстве идет речь.



По его словам, обучение использованию ракет украинские военные прошли в конце мая.



Как сказано в публикации, в середине июня Украина сообщила о получении ракет "Гарпун" от Дании. Через несколько дней стало известно, что украинские военные потопили российский корабль снабжения "Спасатель Василий Бех". А позже Пентагон подтвердил, что это судно отправили на дно при помощи ракет "Гарпун".



Ла Планте заявил, что с тех пор украинские силы с помощью "Гарпунов" потопили еще один российский военный корабль, но его название он не раскрыл.

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