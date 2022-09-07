Украина получила из США ракеты Harpoon, поставленные на автомобильную платформу
Украина получила от Запада ракеты Harpoon на автомобильной платформе.
Об этом сообщил заместитель министра обороны США по вопросам закупок Билл Лаплант.
Harpoon – американская противокорабельная крылатая ракета, находится на вооружении более 30 стран.
Перед отправкой в Украину ракеты морского базирования модернизировали и переоборудовали на автомобили.
"История заключается в том, что у одной страны, называть которую я не буду, были Harpoon, установленные на корабле, речь шла о Harpoon морского базирования. Поэтому мы поработали с этой страной и подрядчиком, сняли их с корабля, разместили их на грузовиках с платформами", - сказал Лаплант.
Он объяснил, что на одном автомобиле установили модули Harpoon, а на другом источник питания. По словам замглавы Пентагона, украинские военные прошли обучение для использования этого оружия еще в мае.
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