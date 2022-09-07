Украина получила от Запада ракеты Harpoon на автомобильной платформе.

Об этом сообщил заместитель министра обороны США по вопросам закупок Билл Лаплант.

Harpoon – американская противокорабельная крылатая ракета, находится на вооружении более 30 стран.

Перед отправкой в Украину ракеты морского базирования модернизировали и переоборудовали на автомобили.

"История заключается в том, что у одной страны, называть которую я не буду, были Harpoon, установленные на корабле, речь шла о Harpoon морского базирования. Поэтому мы поработали с этой страной и подрядчиком, сняли их с корабля, разместили их на грузовиках с платформами", - сказал Лаплант.

Он объяснил, что на одном автомобиле установили модули Harpoon, а на другом источник питания. По словам замглавы Пентагона, украинские военные прошли обучение для использования этого оружия еще в мае.

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