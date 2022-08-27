Министерство обороны РФ подтвердило гибель на крейсере "Москва" старшего мичмана Дмитрия Черемискина. Это пятый подтвержденный погибший из экипажа бывшего флагмана Черноморского флота.

Об этом сообщила Телеграм-каналу "Можем объяснить" жена погибшего моряка Надежда.

По ее словам, свидетельство о смерти супруга она получила на руки 11 августа.

Дмитрий Черемискин был на "Москве" старшим электромехаником боевой части. После затопления корабля он считался пропавшим без вести, хотя родные с самого начала подозревали его гибель.

Отметим, что сразу после уничтожения "Москвы" Минобороны России признавало факт только одной смерти.

А отцу пропавшего на "Москве" срочника прокуратура РФ заявила, что корабль не привлекался к "спецоперации".

Также мы публиковали аудио последних переговоров на потопленном крейсере "Москва".

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