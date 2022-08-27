В России подтвердили гибель еще одного моряка с крейсера "Москва". Это пятая официально признанная смерть
Министерство обороны РФ подтвердило гибель на крейсере "Москва" старшего мичмана Дмитрия Черемискина. Это пятый подтвержденный погибший из экипажа бывшего флагмана Черноморского флота.
Об этом сообщила Телеграм-каналу "Можем объяснить" жена погибшего моряка Надежда.
По ее словам, свидетельство о смерти супруга она получила на руки 11 августа.
Дмитрий Черемискин был на "Москве" старшим электромехаником боевой части. После затопления корабля он считался пропавшим без вести, хотя родные с самого начала подозревали его гибель.
Отметим, что сразу после уничтожения "Москвы" Минобороны России признавало факт только одной смерти.
А отцу пропавшего на "Москве" срочника прокуратура РФ заявила, что корабль не привлекался к "спецоперации".
Также мы публиковали аудио последних переговоров на потопленном крейсере "Москва".
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