Начальник Военно-морской академии РФ имени адмирала Кузнецова Виктор Соколов подтвердил, что назначен временно исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом РФ.

Об этом сообщают российские СМИ.

Это первое официальное подтверждение смены руководителя ЧФ.

Ранее российские СМИ писали со ссылкой на источники, что Соколова в среду представили членам военного совета Черноморского флота РФ.

Причина увольнения предыдущего командующего ЧФ не называется, но СМИ предполагают, что она может быть связана с потерями и трудностями ЧФ РФ в ходе войны с Украиной.

В частности, с потоплением крейсера "Москва", а также взрывами на аэродроме в Саках, так как аэродром входит в зону ответственности Черноморского флота РФ.

Отметим, недавно британская разведка сообщила о трудностях РФ в Черном море, корабли которой не выходят за пределы видимости крымского побережья.

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