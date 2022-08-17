В России назначили нового командующего Черноморским флотом РФ. Членам военного совета ЧФ РФ в Севастополе представили вице-адмирала Виктора Соколова. Он уже принимает текущие дела.



Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на источники во флоте.



"Приказ был главкома о его назначении. Членам военного совета прошло представление. Публичного мероприятия не было, и, наверное, его и не будет в связи с введенным в городе желтым уровнем террористической опасности", – заявляет представитель властей в комментариях для росСМИ.



Причина увольнения предыдущего командующего ЧФ не называется.

Отметим, что о назначении Соколова сообщалось еще около недели назад. Оно может быть связано с потерями и трудностями ЧФ РФ в ходе войны с Украиной. В частности, с потоплением крейсера "Москва", а также диверсией на аэродроме в Саках, так как аэродром входит в зону ответственности Черноморского флота РФ.



Напомним, по данным британской разведки, из-за взрывов на аэродроме "Саки" серьезно снизились возможности морской авиации РФ.

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