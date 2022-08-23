В Украине умер 64-летний российский моряк Юрий Редько. Он находился в числе 60 других российских моряков в порту Измаила с февраля.

Об этом сообщают российские СМИ.

Корабли российских моряков пришли в порт Измаила в феврале для ремонта.

По информации RT, Редько скончался в местной больнице, куда его привезли на скорой. Последние месяцы он страдал от постоянных болей в кишечнике, печени и поджелудочной.

У него остались жена и двое детей. Семье уже сообщили о трагедии, решается вопрос транспортировки тела домой.

Моряки рассказали, что их планировали обменять ещё в конце июня, но не вышло. Причины неосуществления обмена не называются.

Как сообщается, в медпомощи нуждаются еще шесть российских моряков.

"Надо вытащить хотя бы этих семерых, теперь уже шестерых", - заявляет капитан сухогруза "Омский-132" Олег Чернышёв.

Напомним, "Страна" рассказывала, что в мае в России заявляли об обмене 11 моряков, которые заехали в Украину на ремонт еще до войны.

Война в Украине продолжается уже 181-й день. "Страна" следит за происходящим 23 августа в обновляемом материале.

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