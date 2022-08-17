Могила певца и солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище в Москве была накрыта бетонной конструкцией в качестве первого этапа подготовки к установке на ней памятника в следующем году.

Об этом сообщают российские издания со ссылкой на слова директора покойного Шатунова Аркадия Кудряшова.

По его словам, уже завтра на могилу вернут крест, который убрали из-за работ, а бетонная конструкция будет засыпана землей.

"И еще это сделано в целях безопасности, чтобы исключить незаконное изъятие капсулы с прахом артиста", - добавил Кудряшов.

Кроме того, семья Юрия Шатунова объявила конкурс на лучший эскиз памятника. В ближайшее время будет названо имя скульптора, который займется его изготовлением. Также будут выставлены эскизы для народного обсуждения идеи памятника.

Напомним, 23 июня в России в возрасте 48 лет умер солист "Ласкового мая" Юрий Шатунов. "Страна" публиковала подробности последнего дня жизни артиста.

Ранее мы писали, что у могилы Юрия Шатунова на московском кладбище выставили пост охраны, чтобы ограничить паломничество фанатов.

Также "Страна" сообщала, что 2 августа на Троекуровском кладбище в Москве прошли поминки по умершему певцу и солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову, со дня смерти которого прошло 40 дней.