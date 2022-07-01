"Покидаю свой вчерашний плен". После смерти Юрия Шатунова опубликовали его последнюю песню "Каждому своё"
Близкие певца Юрия Шатунова опубликовали его последнюю песню - трек "Каждому свое", который не успел выйти при жизни популярного музыканта. Ролик появился на его официальном YouTube-канале 29 июня.
"Снова дует ветер перемен,
Вырывая прошлого страницы.
Вот и я, подобно легкой птице,
Покидаю свой вчерашний плен.
Расправляю крылья и лечу,
Наполняя легкие свободой.
Проведенные в неволе годы
Вспоминать отныне не хочу.
Каждому свое: сверчку - шесток,
Птахе - небо, падшему - прощение.
Всякому предавшему - забвение,
Как ценнейший жизненный урок",
- поет Шатунов.
Как писала "Страна", Юрий Шатунов умер 23 июня. Он был известен как солист группы "Ласковый май", прославившейся в 1980-х хитами "Белые розы" и "Седая ночь". Певца не стало ночью. Его сердце остановилось в автомобиле скорой помощи. Накануне он отдыхал со своим менеджером в Подмосковье. Когда артисту стало плохо - его сначала привезли в больницу в селе Растуново. Там он пожаловался медикам на острую боль в груди. Шатунова решили отправить в больницу Домодедово, но по пути он умер.
Мы публиковали подробности о последних часах жизни артиста.