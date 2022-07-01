Близкие певца Юрия Шатунова опубликовали его последнюю песню - трек "Каждому свое", который не успел выйти при жизни популярного музыканта. Ролик появился на его официальном YouTube-канале 29 июня.

"Снова дует ветер перемен,

Вырывая прошлого страницы.

Вот и я, подобно легкой птице,

Покидаю свой вчерашний плен.

Расправляю крылья и лечу,

Наполняя легкие свободой.

Проведенные в неволе годы

Вспоминать отныне не хочу.

Каждому свое: сверчку - шесток,

Птахе - небо, падшему - прощение.

Всякому предавшему - забвение,

Как ценнейший жизненный урок",

- поет Шатунов.

Как писала "Страна", Юрий Шатунов умер 23 июня. Он был известен как солист группы "Ласковый май", прославившейся в 1980-х хитами "Белые розы" и "Седая ночь". Певца не стало ночью. Его сердце остановилось в автомобиле скорой помощи. Накануне он отдыхал со своим менеджером в Подмосковье. Когда артисту стало плохо - его сначала привезли в больницу в селе Растуново. Там он пожаловался медикам на острую боль в груди. Шатунова решили отправить в больницу Домодедово, но по пути он умер.

Мы публиковали подробности о последних часах жизни артиста.