Прощание с российским певцом родом из Камеруна Пьером Нарциссом перенесли со среды на четверг, 30 июня.

Об этом сообщают российские журналисты со ссылкой на бывшую супругу музыканта Валерию Калачеву.

Изначально прощание Нарциссом вообще должно было пройти в Москве в субботу, но его перенесли на среду.

"Возник острый форс-мажор. Мы просим всех наших друзей, поклонников и неравнодушных войти в положение и развернуться прямо сейчас. Острый форс-мажор. Прощание переносится на среду. На том же месте, с 12 до 15. Мы сейчас урегулируем вопросы внутренние между странами, семьями", - сказала три дня назад Калачева.

А сегодня с ее слов стало известно, что церемония откладывается еще на день.

После прощания тело певца доставят для похорон в Камерун. С этим и связан форс-мажор: Калачевой отказывали в выдаче тела из-за того, что Пьер не был гражданином РФ.

"Я как мать понимаю, что она (мать Нарцисса − Ред.) хочет полить его своими слезами, с любовью похоронить рядом с папой в склепе. Это моя инициатива, я пошла ей навстречу", - рассказала Калачева, почему похороны пройдут в Африке.

Как писала "Страна", исполнитель хита нулевых "Шоколадный заяц" Пьер Нарцисс умер 21 июня в возрасте 45 лет.

Вскоре после смерти стало известно, что к ней привели почечная недостаточность и проблемы с поджелудочной железой и сердцем.