Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин в социальных сетях назвал виновного в смерти певца Юрия Шатунова.

По его словам, ответственность лежит на судье Ставропольского краевого суда Светлане Луневой, которая вынесла решение в пользу Юрия и передала ему права на песни группы "Ласковый май".

Об этом сообщает российское издание РИА Новости.



"Это псевдосудья, которая незаконно вынесла решение в пользу Юрия, тем самым обнадежила его и ввела его в заблуждение, что он имеет какие-то права. Она умышленно - по своему усмотрению - чужую собственность передала Юрию Шатунову", - написал Разин.

Продюсер пояснил, что вердикт судьи привел к эмоциональному всплеску певца.



"Думаю, что это решение привело Юру к такому эмоциональному всплеску на фоне большого и трудного гастрольного графика, что во многом повлияло на его уход из жизни", - добавил Андрей Разин.

Он заявил, что подаст жалобу в Высшую квалификационную коллегию судей и поставит вопрос о лишении судьи федерального статуса.

Напомним, 23 июня в России скончался певец и солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов. Ему было 48 лет. В последние годы жизни Юрий Шатунов боролся за право исполнять песни "Ласкового мая", которого он лишился после конфликта с Андреем Разиным (которому принадлежали все авторские права).

Ранее "Страна" публиковала видео последних минут жизни Юрия Шатунова.

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