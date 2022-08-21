Сегодня, 21 августа, в Киеве прощаются с известной телеведущей и актрисой Русланой Писанкой, которая умерла в возрасте 56 лет 19 июля. Церемония прощания проходит в Спасо-Преображенском соборе с 9 часов утра.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Украина Сейчас".

Прах Русланы Писанки, который в Киев привез муж актрисы Игорь Исаков, стоит позади ее портрета. Рядом стоит урна с прахом ее матери, которая умерла от рака еще в феврале. Руслана была кремирована в немецком Кайзерслаутерне 2 августа.

Похороны начнутся примерно в 11:00. Актрису и ее мать похоронят в Киеве на Байковом кладбище.

Как писала "Страна", Писанка умерла в Германии, и 2 августа с ней простились в немецком городе Кайзерслаутерн. Ее близкие приняли решение кремировать тело актрисы за границей, а позже провести еще одну церемонию прощания в Украине. Из-за бумажной волокиты и всех формальностей с момента смерти Писанки до прощания с ней в Киеве прошло больше месяца.

Мать Русланы умерла от рака незадолго до дочери, в июне, однако телеведущая скрывала от всех свою болезнь и кончину матери.

Как сообщала "Страна", Писанка лечилась в Германии от тяжелой формы рака. "Страна" приводила воспоминания о телеведущей ее коллег и друзей.