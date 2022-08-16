Стала известна дата прощания с прахом известной украинской телеведущей и актрисы Русланы Писанки, а также ее похорон.

Ее сообщил в Фейсбуке вдовец Писанки Игорь Исаков.

"Хочу сообщить, что прощание и отпевание нашей Руси а также ее мамы, Дины Васильевны, состоятся в храме, который очень нравился Руслане, 21.08.22 (воскресенье), по адресу: Спасо-Преображенский собор, ул.Маршала Конева, 3а (ст.метро "Ипподром"). 9:00 - начало божественной литургии. Около 11:00 - чин похорон", - сказано в посте Исакова.

Писанка умерла в Германии, и 2 августа с ней простились в немецком городе Кайзерслаутерн. Ее близкие приняли решение кремировать тело актрисы за границей, а позже провести еще одну церемонию прощания в Украине. Из-за бумажной волокиты и всех формальностей с момента смерти Писанки до прощания с ней в Киеве прошло больше месяца.

Мать Русланы умерла от рака незадолго до дочери, в июне.

Актрису и ее мать похоронят в Киеве на Байковом кладбище.

Как сообщала "Страна", Писанки не стало в ночь на 19 июля в Германии, где она лечилась от тяжелой формы рака. Ей было 56 лет.

Мы приводили воспоминания о телеведущей ее коллег и друзей.