Вдовец Русланы Писанки Игорь Исаков впервые сообщил о том, что у нее был рак в тяжелой форме.

Об этом он рассказал в посте на Фейсбуке.

"У Руси был рак, к сожалению агрессивная форма и немного запущен... Но так, как боролась она, я не смог бы даже на половину… К сожалению, иммунитет не выдержал", – написал Исаков в соцсети.

Он добавил, что первое прощание с Писанкой состоится в немецком городе Кайзерлаутерн. Время и точное место Исаков пообещал сообщить позже.

Затем, после оформления всех бумаг, он отвезет прах Русланы домой, в Киев. Как скоро, будет зависеть только от скорости оформления бумаг.

Как писала "Страна", Писанка умерла в возрасте 56 лет в Германии в ночь на 19 июля.

Когда телеведущая узнала о своем диагнозе, то решила не говорить о нем публично, также она не рассказывала о смерти матери, скончавшейся в марте, считая, что в Украине и так сейчас достаточно горя.

Мы публиковали воспоминания друзей Русланы о ней.