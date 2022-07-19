В сети появилось видео с последним включением в эфир телеведущей и актрисы Русланы Писанки, о смерти которой стало известно сегодня. Писанка подключилась к эфиру из Германии в мае нынешнего года.

Во время эфира Руслана со смехом рассказала, что находится в 20 километрах от базы "Рамштайн" и следит за всеми событиями на ней (в апреле там представители более 40 стран мира договорились о создании контактной группы по вопросам обороны Украины).

"Я понимаю, что жизнь продолжается, она идет вперед. Она изменяется, и мы изменяется вместе с ней. И будет твой день, будет новый день, будет так, что мы победим. Я жду этой победы, как и все", - сказала Писанка.

Также на телеканале "1+1" рассказали подробности смерти известной телеведущей.

В Германию на лечение актриса поехала по программе Красного креста. В марте после тяжелой болезни скончалась ее мать. Руслана не смогла даже быть на похоронах, всем занимался оставшийся в Украине муж Игорь.

Писанка решила не говорить публично ни о своей болезни, ни о смерти матери, считая, что в Украине и так сейчас достаточно горя.

Кроме того, пользователи соцсетей пишут, что недомогание Руслана почувствовала 4 февраля: во время спектакля в киевском Доме офицеров она потеряла сознание. Сразу после чего ее отправили за границу на лечение.

Руслана Писанка умерла в ночь на 19 июля от рака, ей было 56 лет. В 2012 году от рака скончался и младший брат Писанки – кинооператор Олег.

Ранее "Страна" сообщала, что на войне в Украине погиб ведущий хит-парада на телеканале М1 Карим Гуламов.

Также мы рассказывали, что зимой скончался популярный российский телеведущий, однофамилец Владимира Зеленского.