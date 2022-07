Сегодня, 19 июля, не стало известной украинской телеведущей и актрисы Русланы Писанки. Ей было 56 лет.

Год назад после большого перерыва она вернулась на телевидение, где вела программу "Твой день" на "1+1".

С началом полномасштабного вторжения России в Украину Писанка уехала в Германию. Там же она вела еще и свою личную войну - с тяжелой болезнью, которую диагностировали у нее врачи. Но, к сожалению, не смогла победить.

Об этом Писанка никому не рассказывала, считая, что в Украине и так сейчас достаточно горя. В 2012 году от рака скончался и младший брат Писанки – кинооператор Олег. А в марте этого года у Русланы умерла мама, которая тоже тяжело болела. Из-за того, что Руслана в это время лечилась в Германии, она не смогла быть на похоронах - ими занимался супруг Писанки, Игорь.

Последний раз Руслана выходила на связь со зрителями во время празднования годовщины проекта "Твой день" в мае 2022 года. В эфире она шутила, улыбалась и уверяла, что жизнь продолжается.

"Руся никому ничего не говорила. Мы общались две недели назад, планировали вместе сыграть в новом спектакле. Нет сил поверить в эту страшную новость", - так отреагировала на смерть Русланы Писанки актриса Ольга Сумская.

"Рано утром позвонили, сказали… Как будто сон какой-то. Руслану я знаю очень давно, мы с ней и друзья, и коллеги. Много работали, много снимались, играли спектакли, антрепризы… Таких жизнелюбивых людей, как она, очень мало, мне казалось, она будет жить долго и счастливо. Но… Так распорядилась судьба. К сожалению, ее не спасли", - так высказался о неожиданной смерти Русланы Писанки в разговоре со "Страной" актер Владимир Горянский.

"Страна" поговорила с теми, кто знал Руслану Писанку. Они рассказали о ее жизненном пути, о том, какой она запомнилась украинцам и о ее вкладе в украинское телевидение.

"Не каждый может стать популярным с программой про погоду"

Руслана Писанка родилась 17 ноября 1965 в Киеве и всю жизнь посвятила искусству. Закончив факультет режиссуры, Писанка работала на телевидении, снималась в кино и играла в театре. В 1995 году сыграла свою первую главную роль в фильме "Москаль-чарівник". Этот фильм получил несколько почетных премий, а Руслану наградили Государственной премией Украины имени Александра Довженко.

В 1996 году Писанка начала работу в телевизионном агентстве "Окна", где была режиссером информационной программы "Вести" и тележурнала "Люди". Впоследствии стала ведущей "Погоды", которую вела на телеканале "Интер" 7 лет.

Именно прогнозы погоды принесли Руслане Писанке всеукраинскую известность.

Писанка вела эту программу в собственной, ни на что не похожей манере, которая быстро полюбилась зрителям. Причем, как вспоминают те, кто знал Руслану Писанку, было совершенно не важно, каков прогноз на следующий день: ведущая даже самую пасмурную погоду могла преподнести светло и оптимистично. А сама Руслана в кадре всегда выглядела настолько эффектно, что от нее невозможно было оторвать взгляд.

"Руслана Писанка - частица украинской культуры. Это большой, яркий, красивый мазок на картине современной Украины. Невозможно представить украинское телевидение без нее. Многие включали ее прогнозы погоды, даже не слушая звук, а просто любовались ею и, так сказать, развивали воображение", - вспоминает украинский телеведущий Максим Нелипа в разговоре со "Страной".

Они с Писанкой работали вместе на телевидении и часто пересекались на съёмках "Новогодних огоньков", корпоративах, киносъёмках, в жюри различных конкурсов.

"Мне запомнилось, как мы вели новогодний проект, где она была в образе Снегурочки. Руслана всегда была очень искренней в пожеланиях, поздравлениях, в игре. Она мне запомнилась как очень светлый и по-настоящему кристально чистый человек. И как большой профессионал, с самых больших букв этого слова. Больно осознавать, что ее больше нет, это так несправедливо… Ей бы еще творить и творить", - признается Максим Нелипа.

Тот факт, что Руслана Писанка смогла стать известной на всю страну благодаря "всего лишь" прогнозу погоды, Владимир Горянский считает доказательством ее таланта и силы.

"Знаете, не каждый может стать популярным с программой про погоду. А Руслана смогла. В свое время она именно в прогнозе погоды заявила о себе, вот такой харизматичной. Держаться столько лет на плаву популярности - на это тоже нужно иметь талант, силу. Она сильная женщина. У нее было много планов, которые она хотела осуществить. Она большой жизнелюб, творческий человек, яркая личность", - описывает "Стране" Руслану Писанку ее друг Владимир Горянский.

Все, кто знал Руслану, говорят, что ее появление в кадре прогноза погоды ознаменовало новую эпоху в украинском телевидении.

"Солнце" - так описывает Писанку известный украинский телеведущий Руслан Сеничкин.

"Руслана подорвала шаблоны. Одна, незначительная часть аудитории бодишеймила, другая восприняла своей. Именно своей. Потому что нашла созвучную энергию, доброту и харизму, которая ощущалась из телевизора. Никакого наносного хайпа, эксцентрики, спокойно, светло… Часто прогнозы не имели значения, потому что хотелось созерцать Руслану. И если бы она тогда сказала просто, что завтра погода – пизд@ец, то это воспринялось бы изысканно… Ну, типа ничего, переживем. Руся все равно же выйдет и скажет, что пизд@ц закончился и из темных мягких облаков выглядывает солнце. Да она им, солнцем, и была. И будет", - вспоминает о Писанке Руслан Сеничкин.

По его словам, у Писанки была фантастически добрая энергия, которой она делилась с другими. И, как центр гравитации, притягивала к себе абсолютно разных людей.

В 2006 году Писанка стала участницей первого сезона проекта "Танцы со звездами". Именно в этом сезоне победил тогда еще актер, а сейчас - президент Украины Владимир Зеленский. А Руслана Писанка заняла третье место.

Певица Наталья Могилевская, которая тоже участвовала в "Танцах со звездами", показала редкое архивное фото с Писанкой.

"Все говорили о том, как мы работали с Зеленским и сколько времени посвящали танцам, но больше всего в те дни работала Руся. То, что она творила на каблуке с ее высоким ростом и в борьбе с лишним весом – это был настоящий подвиг и настоящий героизм!" – написала звезда.

"Ее благородный и хороший выход из проекта был по-настоящему королевским. Королевой невозможно стать, королевой рождаются. Настоящее благородство, внутренняя сила, божественный талант и искрометный юмор – редкие качества как для одного человека. Светлая память, Руся!", - заявила Наталья Могилевская.

Перевернула представление о женщине на экране телевизора

Отдельно те, кто знал Руслану Писанку, акцентируют внимание на ее вкладе в восприятие образа женщины на украинском телевидении. Появление ведущей нестандартных форм на экране в 90-х у одной части аудитории вызывали критику, а у другой - восторг. Миллионы зрителей видели в Руслане себя.

"Руся... Ты перевернула всё представление о женщине на экране телевизора. Ты стала своей в каждом украинском доме середины 90х - начала 2000х. Домохозяйки бросали на плите подгоравшие каши, лишь бы узнать, в чём ты сегодня появишься на экране. А их мужья с позволительным вожделением пытались предугадать, какую часть Европы на карте перекроет сегодня твоя необъятная шикарная грудь. А в этой груди билось доброе и человечное сердце, позволившее и мне получить часть той славы рядом с настоящей супер-звездой... Сейчас ты там на небесах, уже не виртуальных. радуешь ангелов и святых своими божественными формами и прогнозами райской погоды. Царствие небесное", - написал о Руслане Писанке телеведущий Алексей Дивеев-Церковный.

Максим Нелипа в разговоре со "Страной" также отмечает, что появление Русланы Писанки на экране в 90-х стало настоящим событием для украинского телевидения.

"Руся доказала, что женщина может быть гораздо талантливее и проникновеннее мужчин - и как телеведущая, и как актриса. Потому что сама она относилась именно как актриса к тем ролям, которые она исполняла в том числе перед телевизионной камерой", - говорит "Стране" Нелипа.

Телеведущая Ольга Фреймут призналась, что в профессии журналиста всегда ориентировалась на Руслану Писанку и брала с нее пример.

"Руслана, моя журналистика ориентировалась на ваши стандарты в профессии, с вас брала пример. Легкость, уникальность, джазовость. Вы были такая единственная. Наверное, мы действительно не знаем тайну о небе, если туда в последнее время улетает так много прекрасных украинцев. Там, наверное, действительно очень хорошо", – поделилась телеведущая.

Коллеги по сцене также отмечают необыкновенную харизму Писанки, которая проявлялась во всех ее ролях - как на телевидении и в кино, так и в театре.

"Сколько лет мы вместе в театральной антрепризе, сколько сыграно прекрасных спектаклей! Более харизматической актрисы и личности трудно представить… Мы могли говорить часами обо всем… Руся очень тяжело пережила смерть брата несколько лет назад, он был прекрасным кинооператором, затем операция на сердце у мамы… Я видела, как ей тяжело, но она не подавала виду… Никто не знал о ее боли. На публике – это всегда фейерверк эмоций, обаяния, таланта и хорошего настроения", - вспоминает о Писанке актриса Ольга Сумская.

Продюсер Алексей Гончаренко отметил, что знает Руслану Писанку всю жизнь.

"Познакомились в 1989 году, когда играли Проню и Голохвастова в творческой работе Оксаны Байрак на первом курсе Театрального. Затем Интер. Трижды она была гостем моего НЛО. Объездили Украину как ведущие канала, многие мероприятия вели вместе. Потом я уже как продюсер приглашал Русю на "Танцы со звездами" и быть мушкетершей в мюзикле… Я подумал сегодня, а в чем для меня главный ее талант? Это быть Русей Писанкой! One and only! Неповторимой, харизматичной, вулканической, упорной, искренней, оптимистичной… Буду помнить всегда", - написал Гончаренко.

В кино Писанка снималась до 2015 года. Тогда она решила сделать перерыв в кинокарьере и предпочла работу в театре. В кино вернулась в 2019 году, сыграв роль артистки Нежинского театра Алевтины Канатоходовой в сериале "Крепостная".

Руслана Писанка в сериале "Крепостная" - ее последнее появление в кино

Кроме того, что Руслана Писанка снималась в кино, играла в театре и вела передачи на телевидении, она еще и обучала своему мастерству подрастающее поколение.

"Мы познакомились еще в 1998, когда я была студенткой второго курса и проходила практику в ТИА "Окна". Тогда Руся монтировала мой первый сюжет для новостей. Это была моя первая начитка, и Руслана сразу научила меня правильно расставлять интонационные акценты в сюжете и начитывать тексты для новостей. Руслана запомнилась мне доброй, эмоциональной и всегда на позитиве, такой всегда и буду помнить ее", - вспоминает одна из ее учениц, Марина Сергийчук.

В 2010 году Писанка пела в дуэте с оперным певцом Владимиром Гришко в проекте "Зірка+Зірка". Владимир Гришко также отмечает необыкновенную доброту и жизнелюбие, с которым Руслана Писанка относилась к людям и к своей работе.

"Трагическое известие разорвало души миллионов поклонников таланта Русланы Писанки… Ты навсегда останешься в моей памяти такой же веселой, жизнерадостной, креативной, как на проекте "Звезда+Звезда", где мы вместе пели, учились делать первые шаги на ходулях… Ты была неотразима!", - написал Гришко.

Руслана Писанка и Владимир Гришко на проекте "Звезда + Звезда"

Вспоминая о том, какой была Руслана Писанка, Владимир Горянский говорит, что она - воплощение жизнелюбия и трудоголизма.

"Я даже иногда ей говорил - остановись, отдохни. Она всегда со мной соглашалась, а потом опять как лошадь впрягалась в работу. У нее только недавно появился проект на "1+1", а телевидение истощает очень сильно. И мама умерла у нее недавно. И война… Наверное, все это в комплексе и подкосило это сильную женщину. Месяц назад я ей звонил, приглашал поехать на гастроли, поддержать эмоционально людей в такое сложно время, а она сказала - только после войны. Она держала в секрете свои проблемы. Теперь я понимаю, почему "после войны", - сказал "Стране" Владимир Горянский.