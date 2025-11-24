США официально признали террористической организацией так называемый "Картель де лос Солес" ("Картель Солнца"), к деятельности которого, как утверждает Вашингтон, причастно руководство Венесуэлы, включая президента Николаса Мадуро.

В сообщении Госдепа говорится, что Николас Мадуро возглавляет картель и не является легитимным руководителем Венесуэлы.

Власти Венесуэлы назвали решение США "смехотворным", заявив, что организации под названием "Картель де лос Солес" не существует и отрицают свою причастность к контрабанде наркотиков.

Решение Госдепа активизировало слухи о готовящейся военной операции США против Венесуэлы с целью свержения Мадуро.

Fox News сегодня сообщил, что, возможно, атака против Венесуэлы "начнётся в ближайшее время".

Также признаком грядущей войны считают объявленное Федеральным управлением гражданской авиации предупреждение (NOTAM) о "потенциально опасной ситуации в районе полетной ситуации" в небе над Венесуэлой и южной частью Карибского моря: подобные объявления нередко предшествуют началу военных действий.

Euronews со ссылкой на неназванных американских чиновников пишет о готовящейся тайной военной операции, вероятнее всего, с участием сил спецназа, целью которой станет захват Мадуро. Reuters подтверждает информацию и уточняет, что начаться операция может в ближайшие дни.

Впрочем, подобные разговоры идут уже давно - с тех пор как американцы начали стягивать свой флот к Венесуэле. Но пока США войну так и не начали.

В СМИ популярна версия, что Трамп воевать не хочет, а намерен "взять на испуг" Мадуро путем демонстрации мощи американской армии.

В западной прессе переодически появляются слухи, что лидер Венесуэлы уже начал вести торги с Трампом по поводу своего ухода, но подтверждения у них никаких нет.

Пока мало что указывает на то, что Мадуро готов добровольно отказаться от власти, которую всеми силами удерживает уже 12 лет. Министр обороны Венесуэлы заявил, что страна не поддастся внешнему давлению и готова "с поднятой головой" встретить любые угрозы.

Также СМИ пишут, что в окружении Трампа идет борьба разных групп с разными подходами.

К примеру, госсекретаря Марко Рубио считают сторонником "партии войны": он выступает против уступок России (в частности, по украинскому вопросу) и Китаю. Его же называют главным лоббистом военной операции против Венесуэлы. Именно Рубио, по данным The Atlantic, убедил Трампа в том, что Мадуро лично курирует наркоторговлю и возглавляет "Картель Солнц".

"Партии войны" Рубио, по распространенной версии, противостоит "партия мира" вице-президента Вэнса. И между обоими группами идёт постоянная борьба за то, к чьему мнению в большей степени будет прислушиваться Трамп.

Впрочем, у президента США могут быть и свои сомнения относительно необходимости начала войны в Венесуэле. Он явно не хочет вызываться в длительную войну, которая стала бы для него политической катастрофой (на войну нет запроса ни среди избирателей республиканцев, ни, тем более, среди избирателей демократов).

Но при этом нет 100% уверенности в том, что вопрос с Мадуро удастся военным путем решить быстро в формате "маленькой победоносной".

США, разумеется, многократно превосходят Венесуэлу по военной мощи. Однако если речь будет идти о некоей ограниченной операции, а США, похоже, задумали именно такую, то всё уже не так однозначно.

На борту военных кораблей США, дежурящих у берегов Венесуэлы, всего находится около 15 тысяч военнослужащих, но большая часть из них – это моряки, пилоты и обслуживающий персонал. Непосредственно в военной операции могут принять участие около 4-5 тысяч морских пехотинцев, включая элитные подразделения спецназа, и этого явно недостаточно для того, чтобы разгромить Венесуэлу, армия которой насчитывает 125 тысяч человек (плюс – так называемое народное ополчение в 220 тысяч человек).

Для сравнения - при вторжении в Ирак в 2003 году США и их союзники задействовали группировку в более чем 200 тысяч солдат.

США могут понадеяться на то, что силы вторжения встретят массовую поддержку мирного населения или на бунт и отказ воевать армии Венесуэлы. Однако это крайне рискованная ставка: Мадуро и правда не слишком популярен в Венесуэле, однако армия и ополчение, вполне возможно, останутся лояльными (офицерский состав вычистили от потенциально ненадёжных элементов ещё при предшественнике Мадуро Уго Чавесе). Кроме того, наиболее активные противники Мадуро уже давно покинули страну и будут болеть за силы вторжения из США, Мексики и Испании.

Другое дело, если американцам удастся в первые часы вторжения поразить то, что называется центрами принятия решений и тем более захватить или убить самого Мадуро, ключевых членов его правительства и высокопоставленных армейских офицеров, однако это проще сказать, чем сделать, особенно в ситуации, когда в Венесуэле наверняка должны готовиться именно к такому сценарию развития событий.

Больше перспектив имеет типичная для США тактика воздушно-ракетных ударов по ключевым военным и инфраструктурным объектам, которую с успехом применили в своё время против Югославии. Однако здесь вопрос в системе ПВО Венесуэлы.

О загадочных посадках в стране российских и китайских военных транспортников сообщают с начала сентября. А глава ГУР Украины Буданов недавно сообщил о присутствии в Венесуэле отряда российских военных под руководством генерал-полковника Олега Макаревича, который ранее возглавлял российскую группировку войск "Днепр". Первый зампредседателя думского комитета по обороне Алексей Журавлев подтвердил, что в Венесуэлу было переброшено ранее определенное количество ЗРК "Бук-М2", а также относительно новые ЗРК "Панцирь". С учётом предыдущих поставок комплексов С-300, ПВО Венесуэлы может стать для американцев не самым простым противником даже при условии, что этими поставками дело и ограничилось. И Россия не стала передавать Венесуэле более современные наработки – вроде гиперзвуковых противокорабельных ракет "Циркон" или чего-то подобного, которые могут стать угрозой уже для самих американских кораблей. Неизвестно также, что поставлял Вннесуэле Китай.

Конечно, даже несмотря на всю эту помощь США в состоянии победить Венесуэлу, если возьмутся за неё всерьёз и бросят против нее сотни тысяч солдат. Однако Трамп уже не раз демонстрировал, что не готов, по описанным выше причинам, втягивать США в полномасштабные и долгие конфликты с большими жертвами среди американцев.

Впрочем, "партия войны" в Вашингтоне сейчас может попытаться все ж таки "дожать" Трампа, чтоб тот дал отмашку на начало военной операции. И, не исключено, что фактическое объявление "террористами" властей Венесуэлы во главе с Мадуро является одним из индикаторов того, что лоббисты вторжения резко активизировали свои усилия.

При этом, такая активизация может быть связана и с обсуждаемым сейчас мирным планом Трампа по Украине, продвигаемым командой Вэнса. Западной "партии войны" этот план очень не нравится и она прикладывает огромные усилия, чтоб сорвать его реализацию.

И вторжение США в Венесуэлу может этой цели содействовать, так как наверняка создаст сильное напряжение в отношениях Вашингтона и Москвы. Особенно, если будут жертвы среди российских военных, находящихся в стране. Или же Венесуэла при помощи российского оружия начнет сбивать американские самолёты и топить американские корабли.

И тогда договориться по войне в Украине США и России будет уже намного труднее.

Впрочем, для Трампа это может стать и тормозом для отмашки на операцию в Венесуэле. Если он действительно намерен добиваться скорейшего завершение войны в Украине.