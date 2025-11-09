"Если орел нападает на кондора, он пробудит дух ягуара". В Колумбии предостерегли Трампа от вторжения в Венесуэлу
Президент Колумбии Густаво Петро предостерег президента США Дональда Трампа от вторжения в соседнюю Венесуэлу, слухи о подготовке которого ходят уже больше месяца.
"Вот что гласит легенда: если золотой орел (орел - один из символов США, который чеканится на золотых монетах, - Ред) нападает на кондора, он пробудит ягуара - дух нашего народа. Не будите ягуара. Я предупреждаю Рубио и Трампа: будьте осторожны! Вы вступаете на родину Боливара, где крестьянские армии с копьями побеждали могущественные испанские и французские войска.
Народы Карибского бассейна привыкли к ураганам — и могут вызвать еще один", - заявил Петро.
Ранее, Трамп называл Петро "нелегальным наркоторговцем", на что в ответ Петро назвал Колумбию Давидом, а Америку "Голиафом", с которым "вполне можно справится".
Тем временем, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро считает нарушением международного права удары США по судам, которые американская сторона обвиняет в участии в наркоторговле.
"Франция также задействует военных в борьбе с наркотрафиком, однако она не топит подозрительные суда, а задерживает их в тесном сотрудничестве с другими странами региона", - заявил Барро.
Напомним, на днях благодаря республиканцам верхняя палата конгресса США отклонила двухпартийную резолюцию, направленную на воспрепятствование президенту Дональду Трампу атаковать территорию Венесуэлы.
