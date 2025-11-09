Президент Колумбии Густаво Петро предостерег президента США Дональда Трампа от вторжения в соседнюю Венесуэлу, слухи о подготовке которого ходят уже больше месяца.

"Вот что гласит легенда: если золотой орел (орел - один из символов США, который чеканится на золотых монетах, - Ред) нападает на кондора, он пробудит ягуара - дух нашего народа. Не будите ягуара. Я предупреждаю Рубио и Трампа: будьте осторожны! Вы вступаете на родину Боливара, где крестьянские армии с копьями побеждали могущественные испанские и французские войска.

Народы Карибского бассейна привыкли к ураганам — и могут вызвать еще один", - заявил Петро.

Ранее, Трамп называл Петро "нелегальным наркоторговцем", на что в ответ Петро назвал Колумбию Давидом, а Америку "Голиафом", с которым "вполне можно справится".

Тем временем, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро считает нарушением международного права удары США по судам, которые американская сторона обвиняет в участии в наркоторговле.

"Франция также задействует военных в борьбе с наркотрафиком, однако она не топит подозрительные суда, а задерживает их в тесном сотрудничестве с другими странами региона", - заявил Барро.

Напомним, на днях благодаря республиканцам верхняя палата конгресса США отклонила двухпартийную резолюцию, направленную на воспрепятствование президенту Дональду Трампу атаковать территорию Венесуэлы.

Подробнее о ситуации в Венесуэле мы писали в отдельном материале.