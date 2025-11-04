Россия уже поставляет оружие в Венесуэлу и не видит препятствий, чтобы передать новый ракетный комплекс "Орешник".

Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Алексей Журавлев.

По словам парламентария, Москва уже поставляет Каракасу широкий спектр вооружений и не видит препятствий для передачи передовых разработок.

"Россия вообще-то один из ключевых военно-технических партнеров Венесуэлы, мы поставляем в эту страну едва ли не всю номенклатуру вооружений - от стрелкового до авиации. Сведения об объемах и точных наименованиях того, что везут из России, секретны, так что американцев могут ждать сюрпризы. Не вижу никаких препятствий и для того, чтобы снабжать дружественную нам страну такими новыми разработками, как "Орешник" или, скажем, хорошо показавшими себя "Калибрами". По крайней мере, никакие международные обязательства Россию в этом не ограничивают", - заявил Журавлев.

Он также упомянул, что на днях Ил-76 доставил в Каракас системы "Панцирь-С1" и "Бук-М2Э".

Отметим, что официально власти РФ не подтверждали планов поставить Венесуэле "Орешник", способный достичь большей части территории США.

Напомним, пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт заявила, что "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство в стране уже в декабре.



