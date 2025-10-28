Лукашенко рассказал, на каких условиях Беларусь может отказаться от размещения "Орешника"
Беларусь может приостановить размещение российского ракетного комплекса "Орешник" на своей территории.
Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко на Минской международной конференции по евразийской безопасности.
По его словам, решение о размещении комплекса "Орешник" может быть отменено при условии аналогичных действий со стороны европейских стран.
"Размещение этого оружия в Белоруссии не что иное, как ответная мера на эскалацию ситуации в регионе и современные угрозы. Пожалуйста, давайте от этого отойдем, и разговоры об "Орешнике" прекратятся", - заявил Лукашенко.
Политик отметил, что размещение ракетного комплекса не является агрессивным шагом.
"Никакой агрессивности, никакой. Пять европейских стран уже заявили о намерении развернуть у себя ракетные комплексы средней дальности. Что нас упрекать?" - сказал белорусский лидер.
Он подчеркнул, что Минск не несет угрозы другим странам, а лишь обеспечивает собственную безопасность. Беларусь открыта к диалогу и не противится взаимным мерам, направленным на снижение напряженности.
Напомним, в мае сообщалось, что Минск планирует разместить российский ракетный комплекс "Орешник" на территории страны к концу текущего года.
А в сентябре Лукашенко заявил, что оружие "уже в пути".