Беларусь может приостановить размещение российского ракетного комплекса "Орешник" на своей территории.

Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко на Минской международной конференции по евразийской безопасности.

По его словам, решение о размещении комплекса "Орешник" может быть отменено при условии аналогичных действий со стороны европейских стран.

"Размещение этого оружия в Белоруссии не что иное, как ответная мера на эскалацию ситуации в регионе и современные угрозы. Пожалуйста, давайте от этого отойдем, и разговоры об "Орешнике" прекратятся", - заявил Лукашенко.

Политик отметил, что размещение ракетного комплекса не является агрессивным шагом.

"Никакой агрессивности, никакой. Пять европейских стран уже заявили о намерении развернуть у себя ракетные комплексы средней дальности. Что нас упрекать?" - сказал белорусский лидер.

Он подчеркнул, что Минск не несет угрозы другим странам, а лишь обеспечивает собственную безопасность. Беларусь открыта к диалогу и не противится взаимным мерам, направленным на снижение напряженности.

Напомним, в мае сообщалось, что Минск планирует разместить российский ракетный комплекс "Орешник" на территории страны к концу текущего года.

А в сентябре Лукашенко заявил, что оружие "уже в пути".









