На совместных российско-белорусских военных учениях "Запад-2025", которые проходят в Беларуси с 12 по 16 сентября, было отработано развертывание комплекса "Орешник" и планирование применения нестратегического ядерного оружия.

Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Павел Муравейко. Его слова приводит телеграм-канал белорусского Минобороны.

Муравейко подвел промежуточные итоги учений.

"Масштабное стратегическое учение "Запад-2025" завершает свою активную фазу... Мы отработали в ходе учения все задачи, которые ставили перед собой. В числе знаковых — такие мероприятия, как планирование и рассмотрение применения нестратегического ядерного оружия, оценка и развертывание ракетного подвижного комплекса "Орешник". Применяли беспилотные летательные аппараты в различных вариантах их действий. Рассмотрели целый комплекс современных гибридных приемов, применяемых при ведении боевых действий в населенных пунктах, лесисто-болотистой местности, местности очень урбанизированной", - сказал генерал-майор.

Он добавил, что россияне поделились с белорусами боевым опытом.

"Мы научились бороться с беспилотными авиационными комплексами, независимо от того, какого уровня этот комплекс, и FPV-дроны, и квадрокоптеры, и большие беспилотники. Наше войсковое ПВО филигранно отработало и сбило все воздушные цели, которые назначались для поражения. Это первое. Второе. Мы активно изучали формы и способы действий по штурму населенных пунктов, зачистке местности, захваченной незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами. Использовали современные средства передвижения: мотоциклы, багги, различного рода роботизированные системы, которые позволяли как доставлять снайперов и стрелков в район ведения боевых действий, так и обеспечивать материально-техническое снабжение наших подразделений, которые ведут боевые действия в плотном соприкосновении с противником. Мы рассматривали и активно применяли наши средства радиоэлектронной борьбы", - также сообщил он.

В мае белорусская сторона заявляла о планах разместить российский ракетный комплекс "Орешник" на территории страны к концу текущего года.

Между тем западная пресса пишет, что Индия присоединилась к российско-белорусским военным учениям.