Индия "перешла красную черту", присоединившись к российско-белорусским военным учениям. Премьер-министр Индии Нарендра Моди направил военных для участия в учениях "Запад-2025", которые моделируют конфликт с соседними странами НАТО.

Об этом сообщает The Times.

По информации издания, это произошло на фоне ухудшения отношений между Нью-Дели и Вашингтоном.

Министерство обороны Индии подтвердило, что направило 65 военных, включая бойцов престижного Кумаонского полка, которые размещены на полигоне Мулино, примерно в 65 километрах западнее Нижнего Новгорода – вдали от границ НАТО.

В Нью-Дели заявили, что цель участия – "укрепить оборонное сотрудничество и дух взаимного доверия между Индией и Россией".

Ожидается, что индийские военные будут участвовать в совместных тренировках, тактических учениях и отработке специальных боевых навыков, добавляет издание.

Ранее Польша приостановила движение через все пограничные пункты с Беларусью. Это связано с началом белорусско-российских учений "Запад-2025".

В то же время североатлантический альянс запускает операцию "Восточный страж", чтобы укрепить позиции на восточном фланге.