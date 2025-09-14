После инцидента с российскими БПЛА в Польше Запад должен рассмотреть возможность перехвата дронов и ракет в небе Украины.

Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ранее к этому призывала Украина, однако другие страны НАТО пока такой инициативы даже не обсуждали.

"Если спросить меня лично – мы должны подумать об этом. Технически НАТО и ЕС на это способны, но такое решение Польша не может принять в одиночку, только вместе с союзниками”, – сказал Сикорский.

Сикорский также предложил не пускать танкеры российского теневого флота в Балтику.

По словам главы польской дипломатии, Германия или НАТО могли бы создать контрольную зону в Северном море, чтобы ограничить доступ росийских судов в регион. Сикорский предупредил, что затопление хотя бы одного такого танкера может привести к экологической катастрофе невиданных масштабов.

Также сегодня президент Польши Кароль Навроцкий подписал согласие на ввод войск Североатлантического альянса в свою страну, сообщается на правительственном сайте.

Решение принято в рамках операции стран НАТО "Восточный страж", которую проводят в ответ на российско-белорусские учения "Запад-2025" и на инцидент с дронами в Польше.

Ранее Госдеп США анонсировал проведение консультаций с НАТО по вторжению российских дронов в Польшу.

Напомним, Сикорский заявил, что военные ВСУ будут обучать поляков борьбе с дронами на польской территории, а не в Украине.