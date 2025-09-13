Сегодня вечером СМИ Румынии сообщили о вылете двух истребителей F-16 с авиабазы в Фетешти для мониторинга воздушного пространства у границы с Украиной. Поводом для этого стали российские удары по объектам на Дунае

По данным телеканала Antena-3 CNN, самолёты засекли и сопровождали беспилотник примерно в 20 км к юго-западу от населённого пункта Килия-Веке. После этого дрон исчез с радаров.

Отмечается, что румынские военные не уничтожали этот дрон. В армии подчеркнули, что беспилотник не пересекал жилые районы и не представлял прямой угрозы для жителей страны.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский БПЛА пересёк границу Румынии и пробыл в воздушном пространстве страны примерно 50 минут, углубившись на 10 километров.

Тем временем в Минобороны Румынии подтвердили, что российский беспилотник нарушил воздушное пространство страны.

По данным ведомства, 13 сентября дрон зафиксировали в районе границы с Украиной. Для сопровождения в воздух были подняты два истребителя F-16 с авиабазы Фетешти.

Дрон двигался примерно в 20 километрах к юго-западу от населенного пункта Килия-Веке и вскоре исчез с радаров. В ведомстве подчеркнули, что он не пересекал жилые районы и не представлял прямой угрозы для населения.

Специалисты готовятся к поиску обломков.

Между тем Польша снова подняла военную авиацию из-за угрозы дронов, сообщили в оперативном командовании вооружённых сил республики.

Премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что наземные системы ПВО переведены в состояние повышенной готовности из-за российских дронов, пролетающих над Украиной возле польской границы.

В Украине тревога была объявлена в Волынской области, которая граничит с Польшей.

Напомним, после вторжения российских беспилотников Польша перебросит около 40 тысяч солдат к границе с Беларусью и Россией.

Война в Украине продолжается 1298-й день. Последние новостями с ключевыми событиями 13 сентября – у нас в обновляемом онлайне.

