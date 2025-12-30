Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что США готовы разместить своих военных в Украине в качестве гарантии безопасности.

Об этом политик рассказал журналистам после телеконференции европейских лидеров.

Сегодня он принял участие в высокоуровневых переговорах о прекращении войны в Украине. По его словам, в них участвовали лидеры ведущих европейских стран, премьер-министр Канады Марк Карни, руководители европейских институтов и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Ключевым результатом последних дней он назвал американскую декларацию о готовности США участвовать в гарантиях безопасности для Украины после достижения мира, "включая присутствие американских войск, например, на границе или на линии соприкосновения между Украиной и Россией".

"Эти однозначные декларации появились впервые. Посмотрим, насколько последовательными будут наши партнеры с другой стороны Атлантики, но это дает надежду на успешное завершение этих переговоров. Успехом я считаю завершение войны", - заявил Туск.

Вашингтон не подтверждал планы разместить войска в Украине. А президент США Дональд Трамп раньше заявлял, что этого не произойдёт.

Кроме того, как пишет Reuters, польский премьер считает, что мир в Украине может быть достигнут в течение нескольких недель, только Киеву для этого "нужно будет пойти на компромисс по территориальным вопросам".

"Мир на горизонте. Нет сомнений, что произошли события, дающие основания надеяться, что эта война может закончиться, и довольно быстро, но это всё ещё надежда, далеко не стопроцентная. Когда я говорю, что мир на горизонте, я имею в виду ближайшие недели, а не месяцы или годы. К январю мы все должны будем собраться вместе... чтобы принять решения о будущем Украины, будущем этой части мира", - сказал Туск.

Он считает, что основания надеяться на скорое окончание войны дают гарантии безопасности, предложенные США.

Напомним, в мирном плане США от Украины требуется вывести войска из оставшейся части Донбасса, куда Россия своих сил не вводит, но осуществляет административный контроль.

Итоги переговоров об этом плане мы анализировали в отдельном материале.