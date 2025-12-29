Владимир Зеленский ответил на вопросы журналистов после своей встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Ответы он записал в аудиоформате, их приводят украинские СМИ.

Президент Украины заявил, что сейчас нет никаких договорённостей о выходе ВСУ из Донбасса. По его словам, на переговорах с Трампом об этом речь не шла. (Сразу после встречи оба президента отмечали, что по территориальному вопросу стороны пока не пришли к согласию. В этом свете непонятно, что в таком случае они обсуждали, если не вывод войск из Донбасса.)

Зеленский также сообщил, что Киев и Вашингтон обговаривают создание свободной экономической зоны на Донбассе, а не демилитаризованной. То есть это тоже не предполагает вывода войск. При этом раньше президент утверждал, что рассматривает вариант отвода войск из Донбасса синхронно с россиянами - фактически создание демилитаризованной зоны.

Кроме того, он выразил готовность к прямым переговорам с Россией, но при участии Европы и США. По его словам, для обсуждения мирного плана может быть создана четырехсторонняя техническая группа, а затем возможны и переговоры только Киева и Москвы.

"Если всё будет идти шаг за шагом, как запланировано, после встреч с американскими и европейскими делегациями будет встреча и с россиянами. Мы готовы на соответствующие форматы, о которых говорили ранее", - сказал Зеленский.

В ближайшие дни должна состояться встреча советников, на которой Украину представит секретарь СНБО Рустем Умеров. Причем Зеленский хочет, чтобы американцы приехали в Украину.

Ещё он заявил, что мирный план из 20 пунктов необходимо закрепить на референдуме, и назвал его "самой сильной исторической подписью". Зеленский пояснил, что для голосования нужны безопасность и прекращение огня, однако "россияне не хотят давать нам это на столько дней, сколько необходимо". Как он заметил, отношение России к проведению референдума "не позитивное".

Напомним, вчера после встречи с Трампом Зеленский допустил утверждение мирных соглашений в парламенте, а не на референдуме. В то же время он дал понять, что считает референдум приоритетным, если придётся идти на территориальные уступки.

При этом Трамп, судя по всему, выступает за парламентское утверждение договорённостей и обещал лично приехать в Верховную Раду, чтобы убедить депутатов поддержать мирный план.

Итоги переговоров на высшем уровне во Флориде мы подводили в отдельном материале.