В воскресенье, 15 февраля, в Украине идет 1453-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 15 февраля

9:01 Кадры масштабного пожара в Одесском районе сегодня ночью.

По данным ОВА, "Шахеды" ударили по железнодорожной станции.

Также повторным ударом повреждена железнодорожная цистерна с топливом.

8:59 Тревога в Киеве. Угроза удара баллистикой.

8:07 В поселке Волна Краснодарского края после массированного налета БПЛА повреждены резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. Начался пожар, сообщают местные власти.

В результате атаки пострадали два человека.

Разрушения также зафиксированы в Сочи и вблизи Анапы.

8:02 Видео ночных прилётов в Одессе. Власти города заявили об атаке на объекты инфраструктуры. Также пострадали жилые дома и учебные заведения.

00:40 О массированной атаке БПЛА на Одессу сообщают местные паблики.

В городе звучат взрывы.