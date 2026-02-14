Зеленский заявил, что у Путина "осталось мало времени"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у российского главы Владимира Путина "осталось мало времени".
Об этом он сообщил во время интервью журналистам Politico в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам Зеленского, он моложе Путина.
"Я свободный человек, и я моложе Путина, знаете ли. Нет, нет, поверьте мне, это важно. У него не так много времени, дай Бог, чтобы было не так много времени", - сказал он.
Во время беседы прозвучал призыв президента США Дональда Трампа дать надежные гарантии безопасности Украине, заключить соглашение о послевоенном восстановлении и оказать прямое давление на Россию.
"Позвоните Путину и скажите: "Послушайте, вы должны остановиться на достигнутом". Мы должны заморозить конфликт сейчас. И тогда мы встретимся в трехстороннем формате на уровне лидеров. И мы решим, как закончить эту войну. Но мы сделаем это только дипломатическим путем", — сказал Зеленский.
При этом глава украинского государства прокомментировал призыв Трампа к Украине быстрее заключить сделку.
"Есть некоторые сигналы от американской стороны, от президента Трампа, они говорят: "Смотрите, сейчас время компромиссов, вы можете сделать шаги вперед". Мы пошли на множество компромиссов. Путин и его друзья не в тюрьме. Это самый большой компромисс, на который мир уже пошел", - заявил Зеленский.
Напомним, западные СМИ пишут, что Вашингтон давит на Киев с требованием вывести войска из Донецкой области.
Также американские медиа сообщают, что за вывод войск выступает и часть окружения Зеленского, но сам он против.