В ночь на 7 февраля по украинской энергетике снова была мощная атака. Причем в этот раз она привела к очень серьёзным последствия для атомной генерации, которая обеспечивает большую часть производства электроэнергии.

В "Укрэнерго" заявили, что все энергоблоки украинских АЭС на подконтрольной территории из-за ударов по подстанциям систем передачи и распределения электроэнергии были "вынуждено разгружены".

"Это обозначает уменьшение мощности. О полной остановке речь не идет", - сказал аналитик Института стратегических исследованию Юрий Корольчук.

Одна из основных причин разгрузки - в ходе атаки была повреждена крупнейшая подстанция на 750 кВ во Львовской области, которая "цепляет" ветку и с Ровенской, и с Хмельницкой АЭС и через которую частично идет импорт электричества из Европы.

"Если ориентироваться на данные "Укрэнерго" о вынужденной разгрузке всех блоков (а их на украинских АЭС - 9), и ориентироваться на стандартное снижение мощности после атак (на 200-300 мегаватт по каждому блоку), то получается, что в один момент дефицит в системе мог выросли до 2,7 ГВт. С учетом прежних недостающих 5 ГВт (дефицит в последние дни немного снизился из-за повышения температуры), общая нехватка электроэнергии составляет до 8 ГВт или порядка 50% всего расчетного потребления", - говорит Корольчук.

Он также добавил, что уже сегодня энергетики будут пробовать снова "разгонять" блоки, хотя и не факт, что смогут это сделать.

В то же время председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявил, что большие проблемы в энергетике будут в ближайшие 4 дня.

Проблема - в поражении уже упомянутой выше подстанции 750кВ во Львовской области, которая регулирует энергоснабжение в западных регионах, объединяя выдачу электроэнергии из Хмельницкой, Ривненской АЭС и балансировку за счет Бурштынской АЭС и частично Добротворской АЭС.

"На данный момент диспетчерский центр "Укрэнерго" обратился за аварийно-диспетчерской помощью к Польше, у нас есть опция краткосрочно получать до 200 МВт от европейских соседей, но это временный шаг, чтобы сбалансировать ситуацию в украинской энергосистеме (кроме того, аварийная помощь обычно намного дороже стандартного импорта электроэнергии - Ред.)", - сказал Игнатьев.

В целом нынешняя атака может войти в историю как одна из самых разрушительных для украинской энергосистемы.

"В небе одновременно было огромное количество шахедов, они просто летали роями. Плюс - ракеты. В этот раз основные удары были направлены на несколько направлений. Во-первых, на ключевую генерацию в западных регионах страны, в частности, Бурштынскую и Добротворскую ТЭС, которые обеспечивают энергопотребление на западе страны, а также являются своего рода "мостом" для поставок импортного электричества из Европы. Очевидно, россияне планировали обесточить западные области плюс усложнить импорт на остальную часть страны", - говорит эксперт энергорынка Олег Попенко.

Второе направление ударов - ТЭС в других регионах (Ладыжинская, Трипольская).

Третье - ключевые подстанции, в том числе, выдающие подстанции АЭС, а также система передач. Под удар попала и линия, соединяющая Ривненскую АЭС с Киевом - главная магистраль подачи электричества в столицу.

Глава Минэнерго Денис Шмыгаль подтвердил, что целью россиян стал "хребет" энергосистемы — ключевые объекты генерации и передачи электроэнергии.

Отметим, что практически по всех перечисленных выше объектах РФ недавно уже наносил удары.

"Россияне специально повторно бьют по объектах, на которых идут ремонты, не позволяя энергетикам их запустить. Судя по всему, заявления украинских властей о том, что какие-то объекты полностью разбиты, не подлежат ремонтам и остановлены уже не действуют. РФ собирает информацию и намерено

добивает энергетические цели. Это касается как ТЭС, так и трансформаторов АЭС, а также передачи электричества", — говорит Корольчук.

Мы уже писали, что россияне еще с прошлого года начал применять тактику "изматывания" атомных блоков на украинских АЭС.

"Бьют по подстанциях атомных станций, тем некуда выдавать электроэнергию и энергетики снижают мощность в ручном режиме, чтобы не провоцировать аварийные остановки. Часто "играть" с мощностью атомных блоков - небезопасно, это изнашивает оборудование и сокращает периоды эксплуатации между ремонтами. Глава МАГАТЭ Гросси уже завил, о "деградации украинской энергосистемы", причем, он имеет в виду именно атомную энергетику. Это значит, что блоки нужно выводить в капитальные ремонты, что по времени может занять до 3-4 месяцев. Это может оказаться очень серьезным испытанием для всей энергосистемы, так как заменить "выпадающие" в ремонты блоки АЭС фактически нечем - ТЭС такие объемы генерации уже не потянут", - пояснил Корольчук.

По данным нашего источника на энергорынке, в капремонтах нуждается, минимум, два блока на Ривненской и Южноукраинской АЭС, а это сразу минус до 2 ГВт генерации.

Но кроме 2 блоков, нуждающихся в капремонтах, придется выводить и другие блоки на профилактические ремонты (на несколько недель).

"Считаем: два блока стоят на капремонте, остается 7 работающих. Из них поочередно станут останавливать по одному или два на профилактику. Итого, останется 5-6 работающих, это максимум, 6 ГВт генерации из необходимых 16. А за счет чего остальное закрывать, если ТЭС уже наполовину разбитые, и удары продолжаются. Любая из них завтра вообще может остановиться", - говорит наш источник.

Попенко также отмечает, что есть проблемы с ремонтом подстанций АЭС, поскольку склады запчастей и резервного оборудования полупустые, а заказы на новые поставки производители выполняют до полугода.

"В какой-то момент может случиться так, что ремонтировать будет попросту нечем. И тогда АЭС так и зависнет на сниженных мощностях или блоки вообще станут останавливать", - говорит Попенко.

По словам Корольчука, такая ситуация уже по сути ставит крест на обещаниях энергетиков, что "с весны станет легче со светом".

"Да, весной включатся ГЭС и солнечная генерация. Но будут выводить в ремонты атомные блоки. Поэтому есть риск, что ситуация с электроэнергией и весной и летом будет примерно такой же как сейчас - жесткие отключения", - говорит экспрет.

Он также добавил, что, скорее всего, именно к лету власти готовят повышения тарифов на электроэнергию для населения (о чем уже дает понять и НБУ).

"У НКРЭ еще с позапрошлого года были планы по пересмотру тарифов на 2026 год и теперь их попытаются реализовать, заявляя, что энергосистема разбита, ее нужно восстанавливать, поэтому всем придется доплатить. Скорее всего, тариф для населения поднимут до 5-5,5 гривен за киловатт (сейчас - 4,32 гривны). Но могут оставить сниженный тариф (примерно 4 гривны) для социально незащищенных слоев населения, а также сделать градацию цены для разных потребителей (с электроплитами, электроотоплением и др). Но все еще могут переиграть в любой момент. Можно лишь утверждать, что летом света будет все так же мало, но платить за него придется дороже", - говорит Корольчук.