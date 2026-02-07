Этой ночью Россия впервые ударила по крупнейшей в Европе электроподстанции подстанции на 750кВ, во Львовской области.

Об этом в эфире Kyiv 24 заявлил председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.

По его словам, эта электроподстанция регулирует электроснабжение в западные регионы Украины, объединяя выдачу электроэнергии из Хмельницкой, Ровенской АЭС и балансировку за счет Бурштынской ТЭС и частично Добротворской ТЭС.

Кроме того, она отвечает за прием импорта энергии и аварийно-диспетчерской помощи из ЕС.

По словам Игнатьева, из-за этого ближайшие 4 дня в энергетике будут проблемы.

"На данный момент диспетчерский центр Укрэнерго обратился за аварийно-диспетчерской помощью к Польше, у нас есть опция краткосрочно получать до 200 МВ получать помощь от европейских соседей, но это временный шаг, чтобы сбалансировать ситуацию в украинской энергосистеме", - заявил Игнатьев.

Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что из-за ударов по энергетической инфраструктуре свет в регионе будут давать по 4-5 часов в день.

Напомним, сегодня ночью и утром армия РФ наносила удары по энергетическим объектам в восьми областях. Под атакой оказались ТЭС и подстанции, в частности те, которые обеспечивали атомные энергоблоки. Украинские АЭС вынужденно снизили мощность генерации.