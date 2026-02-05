Дарницкая теплоэлектроцентраль получила критические повреждения в ночь на 3 февраля, ее восстановление займет не менее двух месяцев.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Специалисты исследовали характер повреждений, в частности оборудования объекта критической инфраструктуры, который был одной из целей врага во время атаки на столицу 3 февраля. Речь идёт о Дарницкой ТЭЦ. Эта ТЭЦ обеспечивала теплоснабжение, в частности, в часть домов Дарницкого и Днепровского районов - в более чем 1100 многоэтажках. В этих домах утром 3 февраля слили воду в системах отопления, чтобы избежать размораживания. В настоящее время выводы специалистов таковы, что объект получил критические повреждения, и на восстановление его систем и оборудования потребуется не менее двух месяцев (если не будет последующих разрушительных ударов врага)", - пишет Кличко.

Он добавил, что развернуты дополнительные опорные пункты обогрева в школах микрорайонов, дома которых остались без тепла.

Также 36 дополнительных пунктов обогрева развертывает ГСЧС в Дарнице и 27 пунктов - в Днепровском районе. А ДТЭК организует максимально лояльные в нынешней ситуации графики подачи электроэнергии для домов без тепла в Дарницком и Днепровском районах.

Также Кличко сообщил, что на сайте Киевской городской государственной администрации опубликован перечень домов в Киеве, которым до восстановления повреждённой ТЭЦ невозможно подать теплоснабжение. Сейчас в списке указаны 1126 домов в Дарницком и Днепровском районах.

Напомним, депутат Харьковского городского совета Богдан Ткачук заявил, что в результате удара по городу в ночь на 3 февраля одна из главных ТЭЦ города получила тяжелые повреждения, ее восстановление в нынешних условиях невозможно.

Ранее СМИ сообщали, что одна из ТЭЦ Киева не подлежит восстановлению после ударов РФ по энергетике Украины, однако в Верховной Раде эту информацию опровергли.