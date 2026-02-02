Народный депутат от "Слуги народа" и член парламентского комитета по вопросам энергетики Сергей Нагорняк не согласен, что одна из киевских ТЭЦ уже не подлежит восстановлению, как писали накануне украинские СМИ, вероятно, имея в виду шестую централь на Троещине.

Заявление нардепа прозвучало в эфире телеканала "Киев 24".

"Точно все киевские ТЭЦ подлежат восстановлению. Но еще есть вопросы у нас по одной из ТЭЦ города Киева, по которой было наибольшее количество прилетов российских ракет и дронов. Поэтому там продолжаются восстановительные работы. Это работы для того, чтобы запустить теплоэлектроцентраль. Речь пока не идет о полноценном восстановлении, потому что для полноценного восстановления нужны и соответствующие ресурсы, и временные в первую очередь", - сказал Нагорняк.

Ранее глава Деснянского района столицы говорил, что после прилетов по шестой ТЭЦ "состояние критическое, и никто не знает, что делать".

Между тем на днях жители Троещины перекрыли дорогу из-за отсутствия тепла и электричества.

