Сегодняшние отключения электроэнергии в Украине являются одним из признаков того, что энергосистема страны находится на грани полного коллапса.

Об этом сообщает французская газета Le Monde.

По информации издания, отключения электричества, воды и тепла сегодня произошли и без обстрелов, что указывает на тяжелое состояние энергосистемы.

"В связи с массированными ударами российских беспилотников и ракет, повредивших энергетическую инфраструктуру в последние недели, идут массированные отключения по всей стране. Это еще одно свидетельство того, что энергетическая система Украины находится на грани коллапса из-за российских авиаударов", - говорится в материале.

Ранее сообщалось, что в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии. В Киеве и Харькове остановилось метро. В столице полностью пропала вода. Подробнее...

