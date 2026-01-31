Министр энерегетики Денис Шмыгаль дал первый официальный комментарий по сегодняшнему блэкауту.

"Сегодня в 10:42 произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины. Это привело к каскадному отключению в электроэнергетической сети Украины и срабатыванию автоматических защит на подстанциях. Были выведены из эксплуатации блоки атомных электростанций. В настоящее время в Киеве, Киевской, Житомирской, Харьковской областях диспетчером применяются специальные графики аварийных отключений. Энергетики "Укренерго" работают над восстановлением электроснабжения. В течение ближайших часов свет будет восстановлен", - заявил министр энергетики Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии. В Киеве и Харькове остановилось метро. В столице полностью пропала вода. Подробнее...

Война в Украине идет 1438-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 31 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Что известно об энергетическом перемирии, последние данные о переговорах и обстановке на фронте — в итогах дня.

