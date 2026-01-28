Жители Украины отныне должны навсегда привыкнуть жить с угрозой блэкаута и учить этому детей и внуков.

Об этом заявила советница секретаря СНБО Ольга Бабий.

По ее словам, это стало "нашей новой жизнью".

"Мы должны понять, что эта угроза всегда для нас будет продолжаться, пока у нас есть такой сосед. Украинцы должны научиться и научить детей, внуков и правнуков жить в условиях, когда в любой момент может пропасть свет, тепло и вода. Это наша новая жизнь", - заявила Бабий.

Она также заявила, что Киев уже стал невыносимым для жизни многих горожан, напомнив, что у многих киевлян неделями нет света или отопления.

Ранее эксперты прогнозировали, что отключать свет в Украине будут еще 2-3 года даже в случае прекращения обстрелов.

При этом глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявил о тяжёлой ситуации в энергосистеме Киева и призвал жителей столицы запасаться едой и водой.

Война в Украине идет 1435-й день. Мы следим за последними новостями среды, 28 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Глава российского Генштаба Валерий Герасимов заявил о захвате Купянска-Узлового, расположенного южнее Купянска. На карте Deep State город находится в нескольких километрах от линии фронта. Взятие россиянами населенного пункта опровергли в ВСУ.

