В ходе последних атак россияне вновь нанесли существенные повреждения ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве, а также поразили ракетой "Циркон" подстанцию ​​Киевская 750 (где недавно погиб Алексей Брехт, один из руководителей "Укрэнерго"), которая соединяет Ровенскую атомную станцию ​​с Киевом и фактически обеспечивает 80% снабжения электроэнергией Киева. Поэтому ситуация в энергосистеме крайне тяжелая.

Об этом заявил глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.

Он советует людям запасаться едой и водой.

"Надо иметь определенный запас воды, продуктов питания, какую-то буханку хлеба с собой иметь, на работу берите бутерброды. Также возможно, что вы можете задерживаться в метрополитене - видим, сегодня метрополитен работает нерегулярно. Поэтому две недели будем иметь достаточно тяжелое состояние в энергосистеме города Киева", - заявил Игнатьев.

Напомним, накануне мэр Киева Виталий Кличко признал, что ситуация в столице крайне сложная.

"Сделайте запас продуктов, воды, необходимых лекарств. Кто еще имеет варианты уехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, не отбрасывайте их", - обратился Кличко к киевлянам.

Ранее сделать запас воды, продуктов и медикаментов на 3–5 суток, а также подготовиться к возможному отъезду из мест проживания украинцам посоветовали в Министерстве внутренних дел.





