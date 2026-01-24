До весны в Киеве могут закрыться до 20% ресторанов. Такой прогноз озвучила ресторанный консультант Ольга Насонова.

По ее словам, с декабря в отрасли начался "ресторанопад", который продолжается до сих пор.

Обычно декабрь считается одним из лучших месяцев из-за корпоративов и новогодних праздников, однако в этом году он разочаровал большинство заведений.

"Декабрь не принес желаемого объема посещений, а январь оказался вообще просто катастрофическим", — говорит Насонова.

При этом на рынке сохраняется так называемая "золотая лига" — около 10% заведений, которые и сейчас чувствуют себя относительно стабильно.

"У них есть посетители, есть проблемы, но они не убыточные и в целом держатся нормально. Но это очень небольшой процент рынка", — отмечает эксперт.

Новым явлением для отрасли стали временные закрытия заведений. Рестораны приостанавливают работу из-за отсутствия смысла нести расходы на зарплаты, отопление и генераторы.

"Кто-то говорит, что закрывается временно, но уже для себя решил, что открываться не будет", — поясняет Насонова.

"С учетом того, что происходит, я думаю, что до весны у нас действительно могут закрыться эти 20% рынка", — подытожила она.

Ранее мы сообщали о том, что в Киеве на фоне блэкаута, который привёл к отсутствию отопления и воды, массово закрываются кафе и рестораны.

По этой причине Кабинет министров вводит поддержку бизнеса в условиях чрезвычайной энергетической ситуации. В него войдет разовая финансовая помощь ФЛП 2-3 групп и кредит под 0%.