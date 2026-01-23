Кабинет министров Украины вводит поддержку бизнеса в условиях чрезвычайной энергетической ситуации. В него войдет разовая финансовая помощь ФЛП 2-3 групп и кредит под 0%.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, детали новых программ и дату их запуска в ближайшее время обнародует Министерство экономики.

Решением правительства предусмотрены:

разовая финансовая выплата для ФЛП 2-3 групп в социально важных областях – от 7500 до 15 000 грн на энергонезависимость. Заявки – через "Дию". Средства можно использовать на энергооборудование, топливо и оплату электроэнергии.

кредит под 0% на генераторы и аккумуляторы для бизнеса в рамках программы 5-7-9%. Кредиты будут предоставлять около 50 банков-партнеров программы сроком до трех лет - максимальная сумма кредита составит до 10 млн грн.

Напомним, в Киеве массово закрываются заведения питания из-за блэкаута, который привёл к отсутствию отопления и воды.

Ранее Свириденко заявляла, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям разворачивает в столице Украины мобильные кухни с горячей едой.