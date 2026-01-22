В Киеве массово закрываются заведения питания из-за блэкаута, который привёл к отсутствию отопления и воды.

Об этом рассказала в ТикТоке ресторатор и финалист шоу "МастерШеф" Анастасия Завадская.

"В Лысках (местность в Днепровском районе Киева - Ред.) нет света, нет воды, отопления, нет просто ничего. Персонал заболел, температура 40, у многих воспаление легких. Работать некому, да и не для кого, потому что люди не ходят по кафе, почти все сидят дома и ох@евают. Вчера вечером после работы моего сотрудника на Печерске забрал ТЦК. Что вам ещё рассказать?.. У меня ощущение, будто я живу в какой-то кунсткамере, меня все это катастрофически зае@ало... Знаете, чем я только что занималась? Ездила в "Эпицентр", покупала бутыли для воды за 3 тысячи, чтобы набрать дома, потому что у меня скважина, и отправить ее на "Искру" ("Искра гастробар" - заведение Завадской - Ред.). Вот так сейчас существует бизнес в Украине", - сказала ресторатор.

Также она привела слова своего поставщика о том, что только позавчера пять заведений написали ему о закрытии.

На днях мы уже сообщали, что в столице из-за отсутствия света закрываются торговые центры и заведения общепита.

Между тем бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал украинцев сходить выпить кофе в кафе и поесть в ресторане, чтобы поддержать украинский бизнес, который страдает от отсутствия электричества и тепла.