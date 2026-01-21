В Киеве из-за отсутствия света закрываются отдельные торговые центры и заведения.

Об этом сообщают местные СМИ.

На опубликованных кадрах можно заметить, как у входа одного из ТЦ появилось объявление о приостановке работы.

"На двери повесили записку, что заведение не работает из-за технических причин. Пока мы тут находились, множество людей прибывает сюда, смотрят, что двери закрыты и уезжают назад домой" - говорится в сообщении журналистки, прибывающей на месте.

Ранее мы писали о том, что работа метро в столице Украины может быть остановлена в случае ухудшения ситуации с электроснабжением Киева.

Напомним, премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям разворачивает в Киеве мобильные кухни с горячей едой.

Война в Украине идет 1428-й день. Мы следим за последними новостями среды, 21 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В ночь на вторник был нанесён новый удар по украинской энергосистеме. По данным "Укрэнерго", были повреждены объекты генерации, сети передачи и распределения электроэнергии. Сильнее всего пострадал Киев, где без электричества остались 335 тысяч домохозяйств.

