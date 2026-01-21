Погиб бывший временно исполняющий обязанности председателя правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Алексей Брехт.

Об этом сообщило Минэнерго.

По данным нардепа Алексея Гончаренко, Брехт погиб из-за удара током на подстанции.

Брехт получил инженерное образование по специальности "Электрические станции" в КПИ им. Сикорского. С 1999 года работал на Киевской ГАЭС, с 2001-го – в "Укрэнерго", где возглавлял разделенное подразделение компании – научно-проектный центр развития объединенной энергосистемы Украины, отвечая за направления перспективного развития, евроинтеграции и технической политики. Также он руководил службой перспективного развития центральной энергосистемы "Укрэнерго". С июня 2022 года был членом правления компании. С 5 сентября 2024 года по 30 июня 2025-го исполнял обязанности председателя правления "Укрэнерго" после увольнения Владимира Кудрицкого.

Вчера в Киеве скончались сразу два слесаря аварийных бригад, которые работали над устранением последствий атак на объекты энергетики. Причиной смертей стала перегрузка.

Напомним, после вчерашней атаки россиян более миллиона киевлян остались без электричества.