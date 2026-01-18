Света может не быть более 16 часов в сутки. Украина переходит к новому режиму отключений электроэнергии
Украина переходит к режиму отключений света, при котором электроснабжения у бытовых потребителей может не быть более 16 часов в сутки. Новый график будет предполагать 4,5-5 очередей плановых отключений.
Об этом сообщил гендиректор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко на своей странице в Фейсбуке.
Коваленко добавил, что сейчас у киевлян ориентировочно около 3 часов - со светом и до 10 часов - без, при этом ситуация различается в зависимости от района.
"Станет ли лучше? Пока сказать сложно", – добавил Коваленко.
Напомним, по данным Минэнерго, самая сложная ситуация с энергетикой - в Киеве и области.
О том, что происходит с украинской энергетикой после новых ударов РФ, мы подробно писали в отдельном материале.
Война в Украине идет 1425-й день. Мы следим за последними новостями воскресенья, 18 января 2026 года, в обновляемом онлайне.
Ранее российские войска продвинулись на двух участках к югу от Северска. В ГУР заявили, что украинцы могут полностью остаться без света и тепла после ударов по подстанциям АЭС. Захваченная РФ часть Запорожской области осталось без света после прилёта. Россияне заявляют, что их операторы БПЛА начали подрывать дронами заминированные мосты в тылу ВСУ.
