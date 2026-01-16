Из-за двухнедельного отключения электроснабжения в Одессе жители перекрыли улицу в центре города.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы, публикуя кадры остановившегося транспорта..

Также они пишут, что в другой части областного центра горожане пожаловались, что в соседних домах не выключают свет. Их начали выключать, но на одной линии с этими домами оказалась насосная станция – теперь во время отключений нескольких многоэтажек весь район остаётся без подачи воды.

Напомним, последнее время РФ бьёт по энергетике Киева Одессы и Днепра.

Война в Украине продолжается 1423-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 16 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В четверг армия РФ продолжила продвигаться в районе Степногорска, к югу от Запорожья, на восточном берегу бывшего Каховского водохранилища. Также у противника есть продвижение под Константиновкой Донецкой области. Неприятель продолжил наносить удары по объектам украинской энергетики в тылу: 15 января был повреждён крупный объект энергоснабжения в Харькове.

